Fahrgeschäft kracht 15 Meter in die Tiefe

Drei Männer in Indien festgenommen

1 Die Polizei hat in Indien drei Männer nach einem Unfall mit einem Freifallturm festgenommen. Foto: James Thew/Adobe Stock

Bei einem Unfall mit einem Fahrgeschäft in Indien sind zehn Fahrgäste schwer verletzt worden. Die Polizei hat drei Personen festgenommen.















Bei einem Unfall mit einem Freifallturm auf einem Fest in Indien sind zehn Fahrgäste schwer und weitere leicht verletzt worden. Die Plattform des Turms sei mit mehr als 50 Fahrgästen am Sonntag rund 15 Meter in die Tiefe gekracht, berichtet die Polizei. Einige von den Fahrgästen seien dabei aus ihren Sitzen geflogen. Videoaufnahmen des Vorfalls im Bundesstaat Punjab gingen viral. Nach dem Unfall sind drei Männer festgenommen worden.

Bei den Festgenommenen handle es sich um den Festveranstalter und zwei weitere Männer, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls dauerten noch an. Auch würde noch abgeklärt, ob die Veranstalter alle benötigten Bewilligungen eingeholt hätten. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sich bei dem Fahrgeschäft während der Fahrt Kabel gelöst hätten, was zum Unfall geführt habe.

Die örtliche Zeitung „The Tribune“ zitierte Augenzeugen, die berichteten, dass keine Krankenwagen vor Ort gewesen seien und die Polizei die Verletzen ins Krankenhaus gebracht habe. Das Fest, das einige Wochen lang große Menschenmengen angezogen hatte, wurde frühzeitig beendet.