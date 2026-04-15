Drei-Linden-Hof plant Erweiterung: Neuer Stall für fast 600 Tiere geplant

Neben einem Wohnhausanbau und dem Bau eines unterirdischen Löschwassertanks will Landwirtschaftsbetrieb die Tierhaltung ausweiten: ein Einblick in die Pläne.
Im Fokus der Ortschaftsratssitzung stand der Drei-Linden-Hof, der in Familienbesitz ist, sich aber in zwei GbR’s als Landwirtschaftlicher Teil einerseits und als Biogasanlage andererseits teilt, wobei, vor allem im Blick auf beabsichtigte Baumaßnahmen die eine GbR ohne die andere nicht handlungsfähig ist, wie Ortsvorsteher Wolfgang Schoch erläuterte.