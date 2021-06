Verkehrsunfall in Fluorn-Winzeln geht glimpflich aus

1 Drei Fahrzeuge waren in den Unfall am Samstag bei Fluorn verwickelt, unter anderem dieser Mercedes. Foto: Moosmann

Glück im Unglück hatten am Samstag gegen 15 Uhr drei Autofahrer. Sie waren an einem Unfall im Kreuzungsbereich L 415 / Hafnerweg / Hochmössinger Straße am Ortsende von Fluorn beteiligt, kamen aber ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge mit leichten Verletzungen davon.

Fluorn-Winzeln - Offenbar fuhr ein Mercedes vom Hafnerweg auf die L 415 in Richtung Lindenhof sein. Beim Einbiegen geriet das Fahrzeug auf die Gegenspur und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW und schleuderte rückwärts auf einen an der Hochmössinger Straße wartenden Alfa, so war vor Ort zu erfahren.

Notarzt versorgt die Verletzten

Die alarmierte Feuerwehr Fluorn-Winzeln war mit zwei Löschfahrzeugen und 18 Mann unter der Leitung von Kommandant Wolfgang Heim vor Ort. Das DRK war mit zwei Rettungsfahrzeugen und dem Notarzt da und versorgte die Verletzten. Durch Zufall war die Hundestaffel der Polizei unterwegs und sicherte bis zum Eintreffen der Kollegen aus Oberndorf die Unfallstelle.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die weit verstreuten Autoteile. Durch den Unfall gab es einen Rückstau auf der L 415 in beiden Richtungen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.