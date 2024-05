1 Die Polizei untersucht nun, wie es zu den Vorfall im Lahrer DHL-Zentrum kommen konnte. Foto: Archiv

Im DHL-Paketzentrum in der Lahrer Dr.-Georg-Schaeffler-Straße ist am Donnerstag aus einem Paket Oxalsäure ausgetreten. Daraufhin mussten drei Mitarbeiter mit offenbar leichten Reizungen zur ambulanten Behandlung in das Lahrer Klinikum gebracht werden, wie die Polizei mitteilt.









