Drei Könige in Villingen: Sternsinger in den Startlöchern

Bald sind sie unterwegs: Villinger Sternsinger bringen den Segen in Häuser und sammeln Spenden gegen Kinderarbeit weltweit. Wer sie empfangen will, kann sich jetzt anmelden.
Sie haben die Künstler über Jahrhunderte lang inspiriert und wir finden sie in vielen Kunstwerken in Kirchen, auch im Villinger Franziskanermuseum sind Exponate aus dem Kloster St. Ursula mit der Darstellung der Drei Könige zu sehen. Auch viele Gasthäuser wurden nach ihnen genannt. Und nicht zuletzt dürfen die Figuren der selbigen an keiner Krippe fehlen, wo sie von Kindern stauend angeschaut werden.