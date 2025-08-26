Drei Jahre nach Weggang aus VS: Für Sport Müller kriselt’s auch in Singen – das sind die Gründe

Vor drei Jahren ist Sport Müller weggezogen. Jetzt ist das Fachgeschäft in Singen insolvent – macht aber weiter. Bereut man nun den Schritt aus Schwenningen heraus?
Es war ein Paukenschlag, als die Gesellschafter Jürgen Müller und Alexander Kupprion im September 2022 den Rückzug der verbliebenen Sport Müller-Filiale in der Harzer Straße verkündeten. Nach der Schließung des Haupthauses in der Uhlandstraße im Frühjahr 2022 wollte sich der Sportfachhändler auf das Geschäft in Singen konzentrieren und ist folglich zum Ende des Jahres 2022 komplett aus Schwenningen weggezogen.