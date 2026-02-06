Baustellen, Staub und Neubauten - drei Jahre nach dem Erdbeben in der Südosttürkei ist der Alltag noch immer beschwerlich. Eine Kirche soll der kleinen christlichen Gemeinde nun Hoffnung geben.
Antakya - Die Fassade der Kirche ist schon von Weitem zwischen den Trümmern zu sehen. Wie aus Trotz hat die Mauer dem verheerenden Erdbeben vor drei Jahren in der Südosttürkei standgehalten. Während in anderen Stadtteilen schon Neubauten stehen, liegt die Altstadt Antakyas – einst Magnet für Touristen aus aller Welt – noch zum großen Teil in Trümmern.