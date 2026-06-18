Drei Frauen kontrolliert: Verdacht auf illegale Prostitution in Offenburg

1 Nachdem ein Wohnungsvermieter einen Hinweis erhalten hatte, dass die von ihm in Albersbösch vermietete Wohnung im Sperrbezirk für mutmaßliche Prostitution genutzt wird, überprüfte die Polizei die Adresse und traf dort drei Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren sowie einen anwesenden Kunden an Foto: Nach Hinweisen auf illegale Prostitution in einer Wohnung in Albersbösch hat die Polizei drei Frauen kontrolliert, die dort gemeinsam mit einem Kunden angetroffen wurden.







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Wegen des Verdachts der illegalen Prostitution wurde am Mittwochabend nach einem Hinweis ein Verfahren gegen drei Frauen eingeleitet, das teilte die Polizei mit. Ein Mann hatte zurückliegend in Albersbösch eine Wohnung an drei Frauen vermietet. Als er nun jedoch einen Hinweis bekam, dass diese darin der Prostitution nachgehen sollen, wendete er sich an die Polizei. Zwischenzeitlich war auch ein weiterer Hinweis hierzu eingegangen, weshalb die im Sperrbezirk befindliche Wohnung überprüft wurde. Hier konnten die drei Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in entsprechender Kleidung und einem anwesenden Kunden angetroffen werden. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen