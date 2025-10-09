Drei Fragen, drei Antworten: Größter Börsengang des Jahres? Ottobock gibt Aktien aus

Ottobock bringt heute seine Aktien an die Frankfurter Börse. Anleger zeigten vor dem Börsengang großes Interesse. Was vorab bekannt ist.
Duderstadt/Frankfurt - Wird das der größte Börsengang des Jahres? Von 9.00 Uhr an sollen an der Frankfurter Börse Aktien des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock gehandelt werden. Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Vorab zeigten Anleger großes Interesse an den Papieren. Ein Überblick.