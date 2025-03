Als Co-Trainer erlebte er den Aufstieg in die Regionalliga mit, seit der Saison 2020/21 ist Rainer Huss Teammanager bei der TSG Balingen: Wir haben mit ihm gesprochen.

Hallo Herr Huss, was erwarten Sie gegen Ravensburg für eine Partie?

Eine sehr intensive. Wenn der Ex-Coach mit seinem Team hier antritt, braucht der Gegner sicher keine Extramotivation. Ganz davon abgesehen ist Ravensburg meiner Ansicht nach deutlich besser als ihr Tabellenplatz. Das war bereits beim Hinspiel ganz klar zu sehen.

Freude auf das Wiedersehen

Es ist wie von Ihnen angesprochen das Wiedersehen mit Martin Braun: Wie groß ist die Vorfreude darauf?

Ich hatte mit Martin sehr gutes Verhältnis und eine harmonische Zusammenarbeit. Dadurch ist es immer wieder schön wenn man sich trifft und die aktuelle Lage miteinander diskutieren kann.

Noch alles möglich

Die TSG ist auch noch im Pokal vertreten: Was trauen Sie der Mannschaft am Ende in beiden Wettbewerben zu?

In der Liga scheint es sich so zu entwickeln, dass nach vorne und auf Platz drei große Abstände sind. Deshalb rechne ich realistisch mit der Aufstiegschance in der Relegation. Im Pokal haben wir noch „richtige Bretter“ vor der Brust. Dieser hat aber seine eigenen Gesetze und wenn wir unser volles Leistungspensum abrufen, sind wir zu allem fähig.