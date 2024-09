1 Noah Haller in Aktion Foto: Kara

Noah Haller trifft mit der TSG Balingen am Sonntag auf seinen ehemaligen Verein, den FC 08 Villingen.









Bereits in der Jugend spielte Noah Haller für die TSG Balingen. Über die Stationen 1. FC Heidenheim, FC 08 Villingen und FC Holzhausen kehrte er in diesem Sommer an die Eyach zurück. In den vergangenen sechs Begegnungen stand er fünf Mal in der Balinger Startelf. Das Spiel bei der U21 des FC 08 ist für ihn durchaus besonders.