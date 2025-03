123 Pflichtspiele hat Marvin Jäger für den SSV Reutlingen bestritten, 65 für die Stuttgarter Kickers und bisher deren elf für die TSG Balingen. Der Abwehrhüne hat mit unserer Redaktion gesprochen.

Hallo Herr Jäger, inklusive der Generalprobe ist die Mannschaft seit drei Spielen ohne Gegentor, das freut Sie als Defensivspieler vermutlich besonders. Wo liegt der Schlüssel für diese Stabilität?

Ja, das freut uns selbstverständlich alle. Der Schlüssel liegt in der extrem guten Arbeit gegen den Ball, das fängt vorne an und hört hinten auf. In den Zweikämpfen und im Gegenpressing sind wir aktuell sehr griffig.

Ein „körperliches Spiel“

Nun kommt Essingen: Was erwarten Sie für eine Partie?

Ich erwarte ein sehr körperliches Spiel, da Essingen eine Mannschaft ist, die über den Kampf kommt. Wenn wir weiterhin unsere Prinzipien verfolgen, haben wir gute Chancen das Spiel zu gewinnen.

Seit dem Spiel in Zuzenhausen sind Sie nach ihrer Verletzung wieder klarer Stammspieler. Wie fällt das Fazit zur bisherigen Zeit in Balingen aus?

Ich fühle mich extrem wohl. Ich glaube, ich kann für alle neuen Spieler sprechen, dass wir hervorragend aufgenommen wurde. Die familiäre Art im Verein gefällt mir sehr.