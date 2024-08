Drei Fragen an Marko Pilic

1 Marko Pilic ist technisch versiert. Foto: Eibner

Vor dem anstehenden Heimspiel gegen Normannia Gmünd beantwortet der 20-Jährige Marko Pilic unserer Redaktion drei Fragen.









Link kopiert



In der vergangenen Winterpause wechselte Marko Pilic von den Stuttgarter Kickers zur TSG Balingen. Bei den „Blauen“ kam er in der Regionalliga auf vier Minuten Spielzeit, in der Kreisstadt ist Pilic aber bestens angekommen und wird immer stärker.