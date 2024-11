1 Dennis Klose Foto: Kara

Vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach hat uns TSG-Torhüter Dennis Klose drei Fragen beantwortet.









In der vergangenen Spielzeit errang Dennis Klose mit dem FC 08 Villingen die Meisterschaft in der Oberliga. Der Torhüter stand in allen 34 Begegnungen auf dem Platz. In dieser Spielzeit absolvierte er 17 von 18 möglichen Partien für die TSG und ist ein mehr als verlässlicher Rückhalt.