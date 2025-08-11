Drei Firmen feiern 75. Geburtstag: Freudenstadts Oberbürgermeister gratuliert persönlich

Was haben die Endress Motorgeräte GmbH Freudenstadt, Motorrad Beck und Klumpp Holzbau gemeinsam? Alle drei Unternehmen feiern ihren 75. Geburtstag.
Oberbürgermeister Adrian Sonder ist regelmäßig zu Besuch in örtlichen Betrieben, um zu erfahren, was in der Stadt gut läuft und wo es besser laufen könnte, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen bilden das wirtschaftliche Rückgrat, sowohl im Land als auch in der Stadt Freudenstadt“, so Sonder.