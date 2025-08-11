Drei Firmen feiern 75. Geburtstag: Freudenstadts Oberbürgermeister gratuliert persönlich

Was haben die Endress Motorgeräte GmbH Freudenstadt, Motorrad Beck und Klumpp Holzbau gemeinsam? Alle drei Unternehmen feiern ihren 75. Geburtstag.

Oberbürgermeister Adrian Sonder ist regelmäßig zu Besuch in örtlichen Betrieben, um zu erfahren, was in der Stadt gut läuft und wo es besser laufen könnte, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen bilden das wirtschaftliche Rückgrat, sowohl im Land als auch in der Stadt Freudenstadt“, so Sonder.

Der jüngste Besuchstag zeigte, wie unterschiedlich die Anforderungen sind. Die Zimmerei Klumpp im Lauterbad, von Handwerksmeister Reinhard Klumpp in dritter Familiengeneration geführt, beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiter. „Wir könnten gut neue Mitarbeiter gebrauchen. Aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden“, sagt der 47-Jährige.

Neubau-Sektor am Boden

Der Betrieb hat sich auf Sanierungen und Privatkunden spezialisiert. „Das hat sich als richtig erwiesen. Der Neubau-Sektor liegt gerade ohnehin am Boden. Dafür gibt es einen riesigen Bedarf nach Dacherneuerungen sowie Fassaden- und Terrassenerneuerungen.“ Der Anteil der Privatkunden liege bei 90 Prozent. Im Moment sei der Betrieb bis Dezember 2026 mit Aufträgen ausgelastet.

Oberbürgermeister Adrian Sonder (Mitte) mit Reinhard Klumpp und Elke Latscha Foto: Rath/Stadtverwaltung

Was den Betrieb bremse, sei neben Fachkräftemangel eine ausufernde Bürokratie, nicht nur durch Bauvorschriften, sondern auch durch Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen. „Damit könnte ich mich locker den ganzen Tag lang beschäftigen“, so Klumpp.

Im elterlichen Betrieb tätig

Spezialisierung und Kundenbindung durch Service sei das Erfolgsrezept von Motorrad Beck in der Hirschkopfstraße. Auch für diesen Betrieb sei es derzeit nicht einfach, Fachpersonal zu finden, schreibt die Stadt. „Wir brauchen jemanden, der Lust auf diese Arbeit hat“, so Juniorchef Marc Beck. Er selbst hat nach Abitur und Ausbildung zuerst in Industriebetrieben Berufserfahrung gesammelt, dann den Meistertitel erworben, um in den elterlichen Betrieb von Willy und Elvira Beck einzusteigen.

Willy Beck, Oberbürgermeister Adrian Sonder, Elke Latscha, Elvira Beck und Marc Beck (von links) Foto: Rath/Stadtverwaltung

Motorrad Beck ist Fachhändler für Verkauf und Service von Motorrädern und Rollern, spezialisiert auf Maschinen der Hersteller Yamaha und Suzuki.

Holland, England, Belgien

Kunden schätzen den persönlichen Service, auch Motorradfahrer aus Holland, England und Belgien, die das Gros der Urlaubs-Biker im Schwarzwald ausmachen. „Heute läuft viel über Großhändler und das Internet, sowohl bei Ersatzteilen als auch bei Maschinen. Aber Service und Reparaturen setzen Fachwissen voraus. Sonst wird es bei Fehlern schnell richtig teuer“, so Beck.

Service und Zuverlässigkeit sind laut Pressemitteilung auch das Plus von Endress Motorgeräte im Industriegebiet Wittlensweiler. Etwa die Hälfte machen Unternehmen der Forstwirtschaft sowie aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau aus, ferner Städte und Gemeinden bis in den Raum Rottweil.

Die älteste Niederlassung des Betriebs

Endress ist Fachhändler und Serviceanbieter unter anderem für Motorsägen, Rasenmäher, Kehr- und Reinigungsmaschinen, Rasentraktoren, Schneefräsen, Anhänger und Stromerzeuger. Dazu kommt Zubehör wie Schmiermittel und Schutzausrüstung. „Wir machen alles bis 40 PS Leistung“, umreißt Filialleiter Gerald Kosowski.

Die Freudenstädter Filiale ist mit 75 Jahren die älteste von 20 Niederlassungen des Betriebs mit Stammsitz in Stuttgart. Endress Freudenstadt hat 2020 im großen Umfang erweitert und modernisiert. Die Niederlassung beschäftigt aktuell sieben Mitarbeiter.