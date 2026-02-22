Drei Fahrzeuge beschädigt: Unfall in Tuttlingen mit zwei Verletzten - fand zuvor ein Autorennen statt?

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 20.35 Uhr sind in Tuttlingen drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt worden. Zuvor soll ein Unfallbeteiligter laut Zeugen bei einem Autorennen beteiligt gewesen sein.

Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Golf fährt die Olgastraße von der Möhringer Straße kommend entlang und überquert die Zeughausstraße. Dabei missachtet er die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der mit einem VW Golf stadtauswärts unterwegs ist. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wird der VW Golf des 22-Jährigen nach rechts abgewiesen. Das Fahrzeug entwurzelt einen Baum und prallt anschließend gegen einen geparkten Fiat Punto.

Während der Unfallaufnahme ergeben sich bei dem 22-jährigen Fahrer Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein freiwilliger Urintest verläuft positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wird. Zudem berichten Zeugen, der 22-Jährige habe sich zuvor ein Rennen mit dem Fahrer eines weißen Ford Focus geliefert und dabei auch eine rote Ampel missachtet.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu einem weißen Ford Focus

Der 44-jährige Fahrer sowie ein Mitfahrer werden leicht verletzt. An beiden beteiligten VW Golf entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Schaden am geparkten Fiat Punto beläuft sich auf etwa 4000 Euro, der am entwurzelten Baum auf rund 3000 Euro.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu dem weißen Ford Focus geben können, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden.

Weitere illegale Autorennen fanden am Wochenende in Bad Dürrheim und in Schwenningen statt. Auch zu diesen Vorfällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.