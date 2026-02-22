Drei Fahrzeuge beschädigt: Unfall in Tuttlingen mit zwei Verletzten - fand zuvor ein Autorennen statt?

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 20.35 Uhr sind in Tuttlingen drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt worden. Zuvor soll ein Unfallbeteiligter laut Zeugen bei einem Autorennen beteiligt gewesen sein.
Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Golf fährt die Olgastraße von der Möhringer Straße kommend entlang und überquert die Zeughausstraße. Dabei missachtet er die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der mit einem VW Golf stadtauswärts unterwegs ist. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.