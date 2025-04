Drei Fahrgäste verletzt: Kind zwingt Linienbus in Villingendorf zur Vollbremsung

1 Drei Kinder wurden bei der Vollbremsung verletzt. (Symbolfoto) Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Am Donnerstagmittag hat ein Linienbus in der Hauptstraße in Villingendorf eine Vollbremsung durchgeführt, nachdem ein Kind auf die Straße gelaufen ist. Durch das starke Bremsen wurden drei Kinder im Bus verletzt.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Linienbus gegen 12.45 Uhr von einer Bushaltestelle in Richtung Bösingen an. Kurz nach dem Anfahren tauchte plötzlich ein Kind auf einem Tretroller hinter einem parkenden Auto auf und überquerte die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer konnte nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind verhindern. Das Kind entfernte sich im Anschluss unerkannt in Richtung Sparkasse, so die Polizei.