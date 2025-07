Drei einstimmige Beschlüsse: Seelbach nimmt großen Schritt zum Erhalt des Pflegeheims St. Hildegard

1 Alle Hände oben: Der Seelbacher Gemeinderat hat einstimmig drei Beschlüsse für die Sicherung eines Pflegeheims auf den Weg gebracht. Foto: Köhler Für die Zukunft des Pflegeheims hält die Gemeinde Seelbach nun die Zügel in der Hand: Der Rat hat ein Paket beschlossen, das eine andere Nutzung für das Haus ausschließt.







Wenn die Zuschauerreihen voll sind, alle Fraktionen für ihre Ausführungen lautstarken Applaus erhalten und der Bürgermeister der Nachbargemeinde eine Rede hält, ist klar: Das ist keine gewöhnliche Gemeinderatssitzung. Denn in kürzester Zeit hat das Seelbacher Rathaus drei Beschlussvorlagen erarbeitet, die mit der Aufstellung eines Bebauungsplans, dem Erlass einer Veränderungssperre und der Einführung eines Vorkaufsrechts das sichern sollen, was sich so viele Menschen im Schuttertal wünschen: dass es auch nach dem Rückzug der Caritas ein Pflegeheim in Seelbach gibt. Am Montagabend wurden die Vorlagen vorgestellt und – wie erwartet – unter großem Applaus einstimmig verabschiedet.