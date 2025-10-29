Drei Brüder am Ball: Größer-Trio will sich beim SV Rust Träume erfüllen

Aufgrund des großen Altersunterschieds hat das Trio Lucca, Matteo und Santino Größer bis vor dieser Saison noch nicht zusammen im Verein gespielt. In Rust ist das anders.
Fußball ist häufig eine Familienangelegenheit. Ob Toni und Felix Kroos, Lars und Sven Bender, Yaya und Kolo Touré oder derzeit Kylian und Ethan Mbappé sowie Désiré und Guéla Doué: Viele Brüder-Duos haben schon den Weltfußball aufgemischt. Vor den Toren des Europa-Parks ist im „kleinen“ Fußball nun sogar ein Brüder-Trio zusammen am Ball. Seit dieser Saison sind Lucca, Matteo und Santino Größer beim SV Rust vereint.