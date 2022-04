21-Jährige prallt bei Besenfeld in entgegenkommendes Motorrad

1 Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in Kliniken zu fliegen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall auf der K 4774 zwischen Besenfeld und Schorrental sind am Karfreitag drei Biker schwer verletzt worden.















Seewald-Besenfeld - Wie die Polizei mitteilt, war eine 21-Jährige gegen 12.20 Uhr mit ihrer Kawasaki Richtung Schorrental unterwegs, als sie vermutlich wegen eines Fahrfehlers in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort in ein entgegenkommendes Motorrad prallte. Der 50-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Sozia wurden - wie auch die Unfallfahrerin - schwer verletzt. Alle drei wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.

Zur Versorgung der Verletzten waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße war für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Freudenstadt ermittelt.