Zwei Frauen fordern Hendrik Bednarz heraus. Der Erste Bürgermeister in Rottenburg hatte bereits im Februar seine Kandidatur für das Amt des Tübinger Landrats bekannt gegeben.

Nun stehen seine beiden Kontrahentinnen für die Nachfolge von Landrat Joachim Walter fest.

Erste Landesbeamtin des Landkreises tritt an

Daniela Hüttig ist Erste Landesbeamtin des Landkreises Tübingen. Sie wohnt in Tübingen. Sie kennt das Landratsamt Tübingen also bestens. Seit Oktober 2020 ist sie dort im Amt. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und der Universität Tübingen.

Ihre berufliche Laufbahn in der Landesverwaltung Baden-Württemberg begann die Juristin 2007 am Landratsamt in Göppingen. Es folgten Stationen beim Regierungspräsidium Tübingen, Polizeipräsidium Stuttgart und Innenministerium Baden-Württemberg. 2014 wurde sie dann Leiterin der Koordinierungs- und Pressestelle am Regierungspräsidium Tübingen.

Almut Cobet verlor in Göppingen gegen Herausforderer

Almut Cobet, wohnhaft in Stuttgart, war bis März 2025 Erste Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Göppingen. Bei der angestrebten Wiederwahl verlor sie gegen den Herausforderer Johannes Heberle.

Am Montag, 7. April, um 24 Uhr endete die Frist für die Bewerbung zur Wahl des Landrats im Landkreis Tübingen. Fristgemäß seien diese drei Bewerbungen für dieses Amt eingegangen, teilt Martina Guizetti, Sprecherin des Landkreises Tübingen mit.

Als Termin für die Wahl des Landrats durch den Kreistag des Landkreises Tübingen ist der 23. Juli.