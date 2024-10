Drei Bands begeistern: Viel los bei „Rock’n’Ried“ in Ichenheim

Im vergangenen Jahr startete die Neuauflage mit vollem Erfolg – nun soll „Rock’n’Ried“ eine feste Größe am 2. Oktober werden – mit altbekannten Bands. In diesem Jahr oblag der Auftakt des Events der Band „Sexpunktnull“, danach rockten „Die Sprittler“ die Bühne mit ungewöhnlichen punkigen Sounds unter Verwendung einer Trompete. Den Abschluss auf der Bühne machte „Murphys Law“, die sich besonders auf ihr Heimspiel freuten.

Höhepunkt für die Band war die unplugged Zugabe im Publikum. Im Licht von Handykameras statt Feuerzeugen spielten die Mitglieder mit Cajonne, Akustikgitarre und Akustikbass auf. Untermalt wurde dies vom dreistimmigen Gesang der Musiker. Das „Rock’n’Ried“ wird weiterhin durch die Einmaligkeit der Bands und deren eigenen Songs ausgezeichnet.

Alle Bands kommen aus der Region – oder proben im Umland

Dies sei auch, so Axel Fischer von „Murphys Law“, das was die Veranstaltung in Ichenheim ausmacht. Auch die Regionalität sei von großer Bedeutung, alle Bands kommen aus der Umgebung oder Proben im Umland. Dazu sei den Veranstaltern und Organisatoren wichtig, den „Löwen“ zu beleben und in den Fokus zu rücken. Zudem sei, so Fischer, die besondere Atmosphäre und das Ambiente im großen Festsaal des „Löwen“ herausragend.

Wie auch im vergangenen Jahr lockte der Konzertabend zahlreiche Besucher aus Ichenheim und dem Umland an. Dies war nicht zuletzt der groß angelegten Werbung zu verdanken, betonten die Organisatoren. Die Sozialen Medien und Werbeplakate taten ihr Übriges, auch wenn letztere spontan abhandenkamen und in den sozialen Medien schmerzlich gesucht wurden.

Besonders an der Veranstaltung ist auch das breitgefächerte Publikum aller Altersklassen: Von 20 bis über 70 Jahren waren Besucher jeden Alters vertreten und rockten gemeinsam. Bis in die späten Stunden feierte das rockbegeisterte Volk zu den Klängen der Bands und der DJs. So konnten die Veranstalter des „Löwen“ und die Organisatoren von einem vollen Erfolg sprechen. Dies war zuletzt auch dank der vier Sponsoren möglich, die es sich ebenfalls nicht nehmen ließen, am Abend mitzurocken und zu feiern.

Geschichte

Während in den 90er-Jahren „Rock’n’Ried“ auf den Sportplatz in Ichenheim gelockt hatte, ist bei der Auflage der „Neuzeit“ der Löwensaal Dreh- und Angelpunkt. Die Bands indes sind ähnlich oder bestehen aus Mitgliedern von damals.