1 Drei Autos wurden in Bad Dürrheim beschädigt. (Symbolbild) Foto: Masarik/ Shutterstock

In Bad Dürrheim ist es zwischen Samstag und Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen.









Auf der Straße „Johann-Peter-Hebel-Weg“ in Bad Dürrheim ist es von Samstag, 23.30 Uhr, auf Sonntag, 11 Uhr, zu Sachbeschädigungen an drei Autos gekommen. Die Autos waren laut Polizei am Fahrbahnrand geparkt, als ein bislang Unbekannter an drei BMW mehrere Reifen zerstach und Kratzer hinterließ.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Polizeiposten Bad Dürrheim bittet um Hinweise zur Tat oder zum Täter unter Telefon 07726/93 94 80.