Drei Auftritte: No Angels müssen Konzerte absagen - Sandy Mölling krank

Gleich drei No-Angels-Konzerte fallen im Mai aus. Bandmitglied Sandy Mölling braucht eine Ruhepause. Man hoffe, dass «es unserer Maus schnell besser geht», sagt Kollegin Wahls.
Köln - Die Kult-Popband No Angels hat mehrere geplante Auftritte im Mai aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Wie Sängerin Jessica Wahls in einem Videostatement auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Band mitteilte, folgt die Entscheidung einer ärztlichen Empfehlung. Bandmitglied Sandy Mölling gehe es derzeit nicht gut, ihr sei eine Ruhepause verordnet worden. "Wir unterstützen diese Entscheidung zu 100 Prozent und wünschen, dass es unserer Maus schnell besser geht", so Wahls weiter.