1 Das Feiern sind sie mittlerweile gewohnt. Die Damen des HWB Winterlingen-Bitz ist das Kunststück gelungen dreimal hintereinander aufzusteigen. Nun messen sie sich unter anderen mit der der HSG Albstadt. Foto: Kattanek

Am Anfang fehlte der Glaube, doch umso länger die zurückliegende Bezirksligasaison dauerte, umso klarer kristallisierte sich der HWB Winterlingen-Bitz als Aufsteiger heraus – zum dritten Mal in Folge.









Drei Aufstiege in Folge sind schon außergewöhnlich: aus der Kreisklasse ging es für das Maier-Team in die Bezirksklasse, von da in die Bezirksliga und schließlich in die Landesliga.