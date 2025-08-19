Dreharbeiten: Legendärer Ruder-Olympiasieg wird mit Masucci verfilmt

1960 hatte die deutschen Ruderer bei den Olympischen Spielen niemand auf dem Zettel. Und doch holten sie den Sieg. Auch dank ihres innovativen Trainers. Die Geschichte wird nun verfilmt. In Ratzeburg.

Ratzeburg - In Ratzeburg in Schleswig-Holstein haben die deutschen Ruderer 1960 überraschend Geschichte geschrieben: Sie holten bei den Olympischen Spielen in Rom den Sieg. Diese sportliche Sensation, den Weg dahin und die persönlichen Geschichten der Sportler und des legendären Trainers Karl Adam will das Sportdrama "Adams Acht" ab Herbst 2026 im Kino erzählen. Aktuell laufen in Ratzeburg dafür die Dreharbeiten. Schauspieler Oliver Masucci übernimmt die Hauptrolle und verkörpert Trainer Adam.

Der spektakuläre Endspurt des Olympia-Finales ist bereits im Kasten. Gedreht wurde er auf der zwei Kilometer langen Regatta-Strecke des Ratzeburger Küchensees, auf dem einst auch Adams Team trainierte.

Produzent Ivo Beck verspricht: "Wir werden Rudern so zeigen, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Wir haben Kameras überall." In den Booten sitzen außerdem sowohl Schauspieler als auch echte Ruder-Sportler, darunter Deutsche Meister und Olympiasieger.

Zur Schauspielriege gehören neben Masucci auch Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues"), Leonard Kunz ("Das schönste Paar"), Nick Romeo Reimann ("Die wilden Kerle", "Großstadtkrokodile") und Svenja Jung ("Die Mitte der Welt").