Die Dreh- und Spantage Südwest sind dieses Mal so groß wie nie zuvor. Das Interesse an der Fachmesse ist da und schon beim Eröffnungsrundgang zeigte sich: Gerade in Zeiten der Unsicherheit wird hier auf Bewährtes gesetzt, auf Austausch und Innovationskraft, auf kurze Wege und Qualität.

220 Aussteller und damit so viele wie noch nie präsentieren sich seit Mittwoch bei den Dreh- und Spantagen Südwest.

Seitens der Messegesellschaft freute sich Jan Goschmann über das rege Interesse und darüber, dass man für diese fünfte Auflage durch die Hinzunahme einer weiteren Halle die Ausstellungsfläche vergrößern konnte.

Bürgermeister Detlev Bührer sagte, dass man es hier mit einer „sehr bedeutenden Plattform“ zu tun habe. „Hier treffen sich die Besten der Branche“, betonte er.

Mitten im „Epizentrum“

Stolz sei man darauf, dass durch die Erweiterung der Fläche der Messestandort VS noch weiter ausgebaut wurde. Dieser liege im Herzen der Region, in der mit rund 800 Unternehmen und über zwei Milliarden Euro Umsatz die Zerspanungsbranche als einer der wesentlichen Wirtschafts- und Jobmotoren gilt.

Jan Goschmann, Geschäftsführer der Messegesellschaft, freut sich über drei Tage mit viel Austausch und immer noch weiter wachsendem Interesse an den Dreh- und Spantagen. Foto: Daniela Schneider

Landrat Sven Hinterseh zeigte sich „begeistert, die Innovation zu sehen“. Aus den Unternehmen werde ihm widergespiegelt, wie wichtig für diese nach wie vor Messen wie diese sind, auf denen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen kommen können.

„Leben in verrückten Zeiten“

„Wir leben in verrückten Zeiten“, fasste der Landrat derweil zusammen, was an vielen Messeständen auch der Tenor ist: Täglich wechselnde Nachrichten aus den USA, Koalitionsverhandlungen in Berlin, fortwährende Rezession, unsichere weltwirtschaftliche Lage, geopolitische Instabilität – all das und mehr macht auch der Branche direkt oder indirekt zu schaffen. Und dennoch blickt sie mit Selbstbewusstsein nach vorne.

So machte Ingo Hell, Vorsitzender des Clusters Zerspanungstechnik, deutlich, dass man in der Region das „Epizentrum der Zerspanungstechnik“ bilde und rund 25 000 Arbeitsplätze und spannende Berufsbilder vorhalte. Seine Forderung an die Politik: Den Verlust der Wertschöpfung aufhalten und dringende Reformen auf den Weg bringen. Die Branche sei durchaus zukunftsfähig und im Übrigen nicht nur auf den Automotivebereich festgelegt. „Robotertechnik und Automatisierung brauchen unsere Teile auch“, und auch Luftfahrt und Rüstung nannte er als weitere Beispiele.

Auch VS-Unternehmen wie die Firma Schlenker Spannwerkzeuge sind auf der Messe traditionell vertreten. Foto: Daniela Schneider

Letzteres erwähnte auch IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos. In einem schwierigen Marktumfeld brauche es eine „proaktive Wirtschaftspolitik“, sagte sie gleichzeitig. Sie dankte im Übrigen der Messegesellschaft für das Bündeln des Fachwissens, betonte die Wichtigkeit, sich zu vernetzen und wünschte allen Messebeteiligten „wertvolle Impulse und gute Geschäfte.“