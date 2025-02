Mehr als 200 Aussteller zeigen auf der Fachmesse neueste Technologien, Trends und Lösungsansätze.

Auch das Programm im begleitenden Fach-Forum ist mittlerweile gut gefüllt, berichtet Messechef Jan Goschmann: „Unsere Aussteller haben vielfältige und sehr attraktive Vortragsthemen eingereicht. Von Robotik über nachhaltige Teile-Reinigung bis hin zu Kosteneinsparung dank neuer Werkzeugsysteme ist alles dabei. Wir freuen uns, Entscheidern und Praktikern hier mitten im Herzen der Technologieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg eine lebendige Plattform für wertvollen Austausch und innovative Lösungsansätze bieten zu können.“

Im Fach-Forum in Messehalle C diskutieren Aussteller und Fachbesucher an allen drei Messetagen über Best-Practice-Beispiele, verbesserte Techniken und Optimierung von Workflows. In interaktiven Kurzvorträgen berichtet beispielsweise Jäger Engineering, wie durch den Einsatz kollaborierender Roboter und mithilfe des Sicherheitssystems „End-of-Arm-Safeguard“ kürzere Be- und Entladezeiten erzielt werden können. Spanflug Technologies berät Zerspanungsbetriebe zum Thema Automatisierte Angebotskalkulation. SolidCam veranschaulicht die Leichtigkeit der Programmierung eines Drehfräs-Projekts anhand von Programmierbeispielen aus der Praxis, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht verpassen sollte man außerdem die Vorträge des Netzwerkes „Allianz Industrie 4.0 Baden Württemberg“ des VDMA: Hier stehen der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion sowie aktuelle Entwicklungen im Industrie 4.0 Scouting im Fokus. Der Besuch des Fach-Forums ist im Messeeintritt enthalten.

Eine aktuelle Übersicht aller Vorträge gibt es unter www.DSTSuedwest.de. Die Fachmesse ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.