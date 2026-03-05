Dreh- und Angelpunkt: Das Herz von Gütenbach sucht Nachfolger – wie es mit dem Dorfcafé weitergeht

Seit zwölf Jahren ist das Dorfcafé Gütenbachs Herzstück. Nun hört die Vorstandschaft im November auf. Die Suche nach einer neuen Leitung ist schwierig – doch die Hoffnung bleibt.
Im Dorfcafé von Gütenbach wird nicht nur Kuchen und Kaffee ausgegeben, hier wird Gemeinschaft gelebt. Seit mehr als zwölf Jahren ist das Dorfcafé fester Bestandteil von Gütenbach – ein Ort für Vereinstreffen, Gespräche und Feste. Das Café ist von großer Bedeutung. „Es ist der einzige Treffpunkt, den es gibt“, erzählt Vorstandsvorsitzende Ulrike Fischer.