Dreh in Schenkenzell und Loßburg: So macht sich der NDR über den Bahn-Irrsinn lustig

1 Ein neuer Batteriezug fährt an Bürgermeister Bernd Heinzelmann und dem Schenkenzeller Bahnhof vorbei. Foto: Screenshot NDR Mediathek „Realer Irrsinn: E-Zug fährt grün – und vorbei!“, 26. März 2025

Die neuen Batteriezüge fahren umweltschonend – und an den Bahnhöfen Schenkenzell und Loßburg vorbei. Die alten Dieselzüge sind Geschichte, ersetzt werden sie nun vorübergehend durch – richtig – Dieselbusse. Der NDR hat auf der Kinzigtalbahn eine Realsatire ausfindig gemacht.









Viele Menschen in ganz Deutschland dürften Schenkenzell und Loßburg seit Mittwoch kennen – als die Orte, in denen der Zug nicht hält. In gerade einmal 3:18 Minuten hat der NDR seinen Zuschauern „den realen Irrsinn“ auf der Kinzigtalbahn präsentiert und diesen ordentlich aufs Korn genommen.