Dreh in der Fußgängerzone

1 "Was gefällt Ihnen an Schramberg?" Das möchte das Kamerateam von RegioTV am Diesntag in der Fußgängerzone wissen. Foto: Leinemann

Wer sich am Dienstag über Personen mit Filmkamera und Mikrofon in der Schramberger Fußgängerzone gewundert hat, aufgepasst.















Link kopiert

Schramberg - Ein Team von RegioTV war in der Innenstadt unterwegs, um Bürger zu befragen, was ihnen an Schramberg denn besonders gut gefalle. Da durfte auch ein Interview mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr nicht fehlen; der Dreh fand um 10 Uhr auf dem Balkon des Schlosses statt.

Schöne Stadtansichten

Dieser Dreh gehört zur achtwöchigen Sommertour von RegioTV durch sein Sendegebiet, Schramberg ist dabei die letzte Station. Die Ausstrahlung erfolgt heute, Mittwoch, um 18 Uhr im "Journal Bodensee". Im Hintergrund der Anmoderation von Stefan Kühnlein sind zudem auffallend schöne Stadtansichten zu sehen, kündigt Eisenlohr an, so beispielsweise der Blick von der Hohenschramberg ins Tal.