Lahr – Eigentlich will man nur gemütlich essen gehen – wird dann aber unversehens zum Hauptdarsteller in einer Fernseh-Show. Genau das passiert bald einigen Lahrern bei "Verstehen Sie Spaß".

Angekündigt waren sie freilich nicht, im Nachhinein bestätigt die Produktionsfirma aber die Dreharbeiten. "Wir waren zwei Tage vor Ort, einen Tag im Drive-in, einen Tag im Gastraum", erklärte Stefan Maier, Geschäftsführer von Kimmig Entertainment, am Montag auf LZ-Nachfrage. Das Oberkircher Unternehmen produziert seit 1982 die Filme mit der versteckten Kamera für die Kultsendung des SWR. Maiers Fazit aus Lahr: "Saulustig!"

Tahnee Schaf­far­czyk anstatt "Schlemmertreff"-Mitarbeiter

Zunächst wurden Gäste, die aus dem Auto heraus Essen orderten, auf die Schippe genommen. Statt eines "Schlemmertreff"-Mitarbeiters saß an der Gegensprechanlage Tahnee Schaf­far­czyk. Die Komikerin tritt seit zwei Jahren regelmäßig in verschiedenen Rollen bei "Verstehen Sie Spaß" auf. In Lahr gab sie sich recht schwerhörig, wie Maier berichtet: "Wer etwa Spätzle bestellte, dem wurden Schupfnudeln bestätigt. Macht man das ein paar Mal, kann man die Betroffenen recht schnell zur Verzweiflung bringen."

An Drehtag zwei wurde der Geduldsfaden der Restaurant-Besucher strapaziert – durch einen aufdringlichen Tischnachbarn, den Maier "den Nerver" nennt: "Er saß hinter einer Trennscheibe und hinderte die anderen Gäste mit ständigem Gestikulieren am Essen. Weil alle anderen Tische angeblich reserviert waren, gab es kein Entrinnen."

Austrahlungs-Datum noch unklar

Die Firma Kimmig plante vor Jahren schon einmal einen Dreh beim "Schlemmertreff". Damals, berichtet der Geschäftsführer, wollte man die Angestellten hinters Licht führen. "Wir hatten ein Cabrio so umgebaut, dass es unbemannt in den Drive-in-Schalter fährt." Weil es mit der Technik haperte ("Der Wagen stieß gegen ein Geländer"), wurde die Produktion abgeblasen. Umso glücklicher ist Maier, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat: "Das ›Schlemmertreff‹-Team war sensationell, wir konnten uns richtig austoben."

Wann genau der Beitrag aus Lahr ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar. Laut Maier ist er aber noch für dieses Jahr eingeplant – entweder für die Live-Sendung am 8. Oktober oder für die Aufzeichnung am 17. Dezember. "Verstehen Sie Spaß?" läuft in der Regel ab 20.15 Uhr in der ARD.

