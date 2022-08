3 Familie Streicher aus Burladingen sind die Hauptdarsteller des Imagefilmes über den Zollernalbkreis für die Landesgartenschau 2023. Foto: Eyrich

Sie waren die Favoriten der Macher: Saskia und Florian Streicher und ihre vier Kinder sind Hauptdarsteller des neuen Werbefilms für den Zollernalbkreis.















Albstadt-Ebingen - Wie schön es doch im Zollernalbkreis ist – das dürfen Luise, Mathilda, Rosalie und Kilian Streicher und ihre Eltern Saskia und Florian allen Besuchern der Landesgartenschau 2023 zeigen, wenn sie nach Balingen kommen. Zwei Tage lang hat die Filmfirma Black Forest Collective mit der Burladinger Familie einen Imagefilm gedreht – erst im Albstädter Badkap und im Schiefererlebnis Dormettingen, dann im Kletterpark am Ebinger Waldheim, auf dem Schaukelweg in Hechingen und zuletzt auf dem Picknickplatz auf dem Kaiserweg Bisingen. Munter aus dem Bett aufspringen durften die sechs Laiendarsteller im Gasthaus "Krone" in Lautlingen – damit liegen drei von sechs Drehorten in der größten Stadt des Zollernalbkreises.

Die Handschrift sollte dieselbe sein

Bekannte hatten die Streichers darauf aufmerksam gemacht, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Zollernalbkreises (WFG) Darsteller für den Film sucht – und bei deren Mitarbeitern war die Familie schnell Favoritin, berichtet Larissa Söll, die mit ihrem Kollegen Tobias Schuth und Jana Bombarding von der Stadt Albstadt zum Dreh gekommen ist. Die Albstädterin hatte der WFG den Tipp gegeben, die Freiburger Filmfirma zu beauftragen – damit der Imagefilm dieselbe Handschrift trägt wie die Albstädter.

Ganz schön kalt im Waldheim-Wald

Gedreht wurde frühmorgens und ab dem Spätnachmittag, damit die grelle Mittagssonne die Aufnahmen nicht zu verhunzen vermochte. Für Familie Streicher und vor allem für ihre Kinder hieß das: Zähneklappern. Denn trotz der aktuellen Hitzewelle kann es morgens doch ganz schön kalt sein im Badkap-Becken und im Waldheim-Wald.

Wie toll die Familie ihre Szenen gespielt hat, davon schwärmen alle Beteiligten. "Wir waren schon etwas aufgeregt, weil wir nicht wussten, was kommt", erzählt Saskia Streicher. "Aber alle sind sehr nett zu uns. Nur im Schiefererlebnis war es etwas anstrengend: Zweieinhalb Stunden lang Steine klopfen!"