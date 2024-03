Drastische Maßnahmen in Lahr: Die Maria-Furtwängler-Schule entfernt die Türen vor den Toiletten

Drastische Maßnahmen in Lahr

1 Die Maria-Furtwängler-Schule in Lahr hat die Türen vor und in den Toiletten entfernt – und teilweise durch Stellwände ersetzt. Das führt zu kontroversen Diskussionen Foto: Vichra

Die Maria-Furtwängler-Schule in Lahr greift zu drastischen Maßnahmen: Die Leitung hat die Eingangstüren zu den WCs entfernt. Damit sollen illegale Aktivitäten der Schüler verhindert werden.









„An der Lahrer Maria-Furtwängler-Schule gehen aktuell merkwürdige sowie auch bedenkliche Dinge vor.“ Ein Lahrer Vater hat sich am Mittwoch in großer Sorge an unsere Redaktion gewandt. Wie seine Tochter ihm erzählt habe, seien die Zugangstüren der Toilettenräume „offenbar als Kollektivstrafe“ komplett entfernt worden.