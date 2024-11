Mann fährt Frau an, leistet Erste Hilfe und muss dann selbst reanimiert werden

Dramatischer Unfall in Lahr

1 Rettungskräfte mussten einen 59 Jahre alten Unfallfahrer in Lahr reanimieren. Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Montag in der Lahrer Roonstraße ereignet.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Montagabend gegen 17.40 Uhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Transporter auf der Werderstraße in nordöstlicher Richtung. Dort bog er nach rechts in die Roonstraße ein und stieß mit einer unmittelbar nach der Einmündung Werderstraße querende Fußgängerin zusammen.