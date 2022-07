3 Einem Trümmerfeld glich am Freitagabend die Landstraße 104 zwischen Ottenheim und Allmannsweier. Zwei Autos waren dort frontal aufeinander gekracht. Ein drittes Auto fuhr in der Folge auf. Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt – zwei davon lebensgefährlich. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Zur Ursache konnte am Freitag noch nichts gesagt werden. Foto: Künstle

Zwei Autos sind am Freitag auf der L104 bei Ottenheim frontal aufeinander gekracht. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt – zwei davon lebensgefährlich.















Link kopiert

Allmannsweier/Ottenheim - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der Landstraße 104 zwischen Allmannsweier und Ottenheim gekommen. Zwei Autos sind kurz nach der Ausfahrt Ottenheim frontal aufeinander gekracht, ein drittes Auto fuhr in der Folge auf, so die Polizei in einer Mitteilung. Eine eingeklemmte Person musste von der Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden. Die Landstraße 104 war voll gesperrt. Zur Versorgung der Verletzten waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Drei Personen verletzten sich schwer, eine Person leicht. Zwei der schwer verletzten Personen schweben in Lebensgefahr. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Freitagabend noch keine Aussage treffen. Auch, warum es zu diesem dramatischen Unfall kam, ist noch unklar.