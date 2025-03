1 Wie im Hinspiel lieferten sich der FV Kickers Lauterbach um 2:1-Torschütze Dennis Rothkranz (links) und die SGM Aichhalden/Rötenberg um Pascal Müller einen packenden Fight. Foto: Bernd Müller

Im Topspiel der Kreisliga A Staffel 1 Schwarzwald/Zollern erholte sich Tabellenführer Kickers Lauterbach vom frühen Rückstand gegen die SG Aichhalden/Rötenberg. 60 Sekunden entscheiden die Partie.









Link kopiert



Die Gäste begannen in der Partie der Kreisliga A1 mutig und zielstrebig und hatten den besseren Start mit einigen guten Offensivaktionen. Lohn war der erste Paukenschlag mit der frühen Führung. Manuel Günter nagelte eine Hereingabe aus 20 Metern herrlich per Direktabnahme in den Winkel.