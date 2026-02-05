Dramatische Szenen vor Gericht: Großvater in Donaueschingen missbraucht seine Enkelinnen

Das Amtsgericht Villingen hat einen 72-jährigen Mann aus Donaueschingen verurteilt. Er verging sich jahrelang an seinen Enkelkindern. Die Ehefrau erwischte ihn auf frischer Tat.
Das Zuhause der Großeltern ist für viele Kinder ein sicherer Hafen: Ein Ort, an dem man der elterlichen Aufsicht entkommt. Wo man abends mal länger aufbleiben darf und man fürsorglich von Oma und Opa verwöhnt wird. Doch für zwei junge Mädchen ist der Besuch beim Großvater aus dem Raum Donaueschingen zum Horror geworden: Von 2021 bis 2024 hat sich ein heute 72-Jähriger an seinen damals acht- und zehnjährigen Enkelkindern vergangen, als diese bei den Großeltern übernachtet haben.