Dramatische Szenen in Freudenstadt: Zehn Minuten lang verhandeln mit Maschinengewehr im Anschlag

In der vergangenen Woche wurde ein 30-jähriger Mann von der Polizei festgenommen, weil er auf einem Firmenparkplatz eine Frau mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bedroht hatte. Ein Augenzeugenbericht eines Passanten zeigt nun, wie dramatisch die Verhaftung des Mannes ablief.









In der einen Hand ein Messer, in der andern Hand eine Schreckschusspistole: So hat ein 30-jähriger Mann im Freudenstädter Industriegebiet in der vergangenen Woche eine Frau bedroht. Dabei hätte es möglicherweise leicht zu einer blutigen Eskalation kommen können, wie nun der Bericht eines Augenzeugen zeigt, der mit unsere Redaktion über den Zwischenfall gesprochen hat.