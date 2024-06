1 Am Bahnhofsvorplatz in Horb ist es am Donnerstag zu einer schweren einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Foto: Daniel Begemann

Die Polizei gibt neue Details zu der Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz in Horb bekannt, bei der am Donnerstag ein Mann schwer am Kopf verletzt wurde. Auch ein Zeuge meldet sich bei der Redaktion.









So viel kann die Polizei am Freitagmittag zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Horber Bahnhofsvorplatz bestätigen: Bei dem 57-Jährigen, der einen 63-Jährigen am Donnerstag gegen 19.30 Uhr so schwer am Kopf verletzt hat, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, soll es sich um einen Busfahrer handeln.