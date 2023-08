Zu später Stunde konnte ein Hundehalter einen Bussard zwischen Mühlheim und Holzhausen in einem Zaun hängend im Stacheldraht erkennen.

Tierretter eilten noch in der nacht zu Hilfe um dem Vogel zu helfen

Der Mann konnte dann einen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Tierretter des Nabu kontaktieren. Mit Werkzeug und Schutzausrüstung erfolgte dann die Fahrt zu dem Grundstück.

Am Mittwoch musste der Vogel eingeschläfert werden. Foto: Polet

Tier hing vermutlich bereits mehrere Tage im Stacheldrahtzaun fest

Der Greifvogel wurde aus dem Zaun mit einem Bolzenschneider geschnitten und in einem speziellen Bergungskoffer gesetzt. Dann musste auch Naturschutzwart Schrägle und Mitarbeiter des Greifvogelschutzes Baiersbronn alarmiert werden. Es wurde beraten, wo der Bussard behandelt werden kann.

Letztendlich wurde der Vogel in die Tierarztpraxis Anne von Stromberg in Holzhausen gebracht. Am Mittwoch musste der Vogel dann aber dennoch eingeschläfert werden, da er vermutlich schon mehrere Tage in dem Zaun hing.

In Mühlheim ist dies bereits die zweite Rettungsaktion eines Vogels.