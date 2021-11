1 Die Lage in den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis ist dramatisch. Foto: Nietfeld

Eine Anfrage der AfD-Fraktion nutzten Landrat Helmut Riegger und seine zuständigen Amtsleiter, um in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses (VWA) des Calwer Kreistags über die aktuelle Corona-Lage zu informieren. Tenor: "Die Situation ist katastrophal!"















Kreis Calw - Zumindest was den Ist-Zustand der kreiseigenen Kliniken in Calw und Nagold angeht, aber auch im gesamten Land. Riegger berichtete unter anderem aus einer Video-Schalte vom selben Tag mit dem Sozialminister, in der es hieß, dass aktuell (Stand: Montag, 29. November) 682 Intensiv-Betten in den Krankenhäusern mit Covid-Patienten belegt seien – was einen Plus von 36 Prozent in nur einer Woche entspräche. Davon 90 Prozent ungeimpft. Man rechne bis Ende der Woche daher mit über 800 Covid-Patienten auf den Intensiv-Stationen.

"Die sind völlig überlastet, die können nicht mehr!"

Mit Blick auf die AfD-Anfrage, die auf Diskrepanzen zwischen den Angaben des Landkreises und dem sogenannten "Divi-Register" bei der Zahl der freien Intensiv-Betten verwies, stellte Riegger klar, dass nicht die Zahl der Betten das aktuelle Problem in den Kliniken sei – sondern der Umstand von zu wenig und nach fast zwei Jahren Pandemie komplett überforderten Pflegekräften: "Die sind völlig überlastet, die können nicht mehr!", so Riegger wörtlich. In Baden-Württemberg würden daher "im ganz großen Stil" Verlegungen von Intensiv-Patienten ins Ausland vorbereitet, für den erwarteten Fall, dass die Situation bei weiter steigenden Indizes in den Intensiv-Stationen komplett kollabiere.

Bundeswehrsoldaten werden als Unterstützung eingearbeitet

"Die Lage ist so dramatisch, wie wir es bisher noch nicht hatten!" Auch deshalb sei das Land dabei, pensioniere Ärzte und Pflegekräfte sowie Studenten aus den medizinischen Fachbereichen not zu rekrutieren, um die Versorgungslage in den Krankenhäusern zu verbessern. Alexandra Freimuth, Regionaldirektorin des Kreisklinikum Calw-Nagold, ergänzte zudem in der Sitzung des VWA, die diesmal als Hybrid-Sitzung (Präsenz der Fraktions-Chefs plus Video-Schalte) im Konsul Niethammer Kulturzentrum in Bad Teinach-Zavelstein stattfand, dass in diesem Zusammenhang ganz aktuell auch vier Soldaten der Bundeswehr als Unterstützungskräfte für die Kliniken in Calw und Nagold eingearbeitet würden.

"Wir stehen längst vor der Triage"

Freimuth zeichnete aber auch mit diesen zusätzlichen Personal-Optionen ein düsteres Bild von den Intensiv-Stationen im Land, auch im Klinikverbund: "Wir stehen längst vor der Triage – die ist da. Auch wenn das keiner hören mag." Triage meint ein Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistungen bei unzureichenden Ressourcen. Freimuth berichtete von dem Fall einer Tumor-Patienten, die – unmittelbar vor einer OP – wieder aus der Narkose geholt wurde, weil das eigentlich für sie vorgehaltene Intensivbett für die OP-Nachsorge kurzfristig für einen Covid-Patienten gebraucht wurde. Die Tumor-Patientin sei anschließend wieder nach Hause geschickt worden. Ein weiteres Beispiel beschrieb einen akuten Herzinfarkt-Patienten, für den es den Notfall-Ärzten erst nach zwei Stunden Telefonieren gelang, ein freies Intensiv-Bett zu finden – zwei Stunden, so Freimuth, "in denen dieser Patient nicht optimal versorgt war".

"Zunehmendes Aggressions-Potential" in der Gesellschaft

Ein weiteres, sich verschärfendes Problem sei "das zunehmende Aggression-Potential" in der Gesellschaft. So seien in den vergangenen Tagen vor Kliniken des Klinikverbunds Südwest auch im Kreis über eine einschlägige Whatsapp-Gruppe nicht genehmigte Proteste für ungeimpfte Klinikmitarbeiter organisiert worden, die zum Streik aufgerufen wurden. Man habe sich in diesen Fällen Hilfe durch Polizei und Ordnungsämtern sichern müssen, die die Proteste dort, wo sie tatsächlich stattfanden, auch schnell beenden konnten. "So etwas brauchen wir in dieser Situation sicher gar nicht." Tatsächlich sei es aber auch so, dass "Ungeimpfte in Führungspositionen" des Klinikverbundes sich infizierten und erkrankten – und durch "unnötige Arbeitsunfähigkeit" die Personalsituation weiter verschärften.

Zwei Stationen in Nagold aus dem Betrieb genommen

Auch aus diesen Gründen seien mittlerweile am Kreisklinikum Nagold "zwei Stationen außer Betrieb" genommen worden, um die dadurch verfügbaren Ressourcen für die Versorgung der Covid-Patienten bereitstellen zu können. Am Klinikum Calw sei zudem geplant, ebenfalls kurzfristig eine von zwei Chirurgie-Abteilungen aus demselben Grund zu schließen. Freimuth abschließend: "Wenn sich die Situation noch einen Tick verschlechtert, weiß ich nicht wie wir das schaffen sollen!" Was Landrat Riegger mit dem Satz ergänzte: "Wir stehen kurz vor dem Kollaps" der medizinischen Versorgung in Kreis und Land.

Einziger Lichtblick in dieser Situation – wie Sozialdezernent Norbert Weiser berichten konnte: Die Zahl der Impfungen im Kreis Calw gegen das Coronavirus steigt wieder dramatisch an – über 3000 Impfungen in "der vorvergangenen Woche", wäre der Impfstoff in der letzten Woche nicht ausgegangen, hätte man da sogar über 4000 Impfungen geschafft. Aktuell arbeite man daran, die Kapazitäten auf über 5000 Impfungen die Woche auszuweiten – unter anderem durch verlängerte Öffnungszeiten der Impf-Stützpunkte in Nagold, Calw und Bad Wildbad. Dafür habe man bereits "30 Leute zusätzlich eingestellt". Besonders bemerkenswert, so Weiser: "Bei den Erstimpfungen liegen wir mittlerweile im Bereich von 50 Prozent – was mir wirklich Freude macht!" Damit habe der Kreis Calw auch den Rückstand zum Landesdurchschnitt bei den Erstimpfungen von zuletzt fünf Prozent auf nun zwei Prozent verkürzen können. Aber: "63 Prozent Impfquote sind immer noch zu wenig für eine Herdenimmunität", so Weiser. Weshalb er auf weiter steigende Impfbereitschaft auch bei den Erstimpfungen hoffe.