Dramatische Finanzlage: Rathaus-Chefs im Kreis Rottweil schlagen Alarm – Einsparung wird jeden treffen

„Wir rauschen immer weiter ins Defizit“: Drei (Ober-)Bürgermeister aus dem Kreis Rottweil schlagen jetzt Alarm – und haben einen dringenden Appell an die Politik, aber auch die Bürger.
Vor dieser Gefahr warne man schon seit Jahren: „Jetzt müssen wir handeln“. Das machen Markus Huber (Bürgermeister in Dornhan), Christian Ruf (OB in Rottweil) und Peter Schumacher (BM in Dunningen) als Vertreter des Gemeindetag-Kreisverbands deutlich. Das bedeutet auch, dass auf die Bewohner des Landkreises Sparmaßnahmen zukommen. Denn die Finanzlage ist dramatischer denn je.