Dramatische Entwicklung 15 Pflegeheim-Bewohner sterben in Zell an Corona

Zell am Harmersbach - Im Pflegeheim St. Gallus in Zell am Harmersbach sind in kürzester Zeit 15 Bewohner an Corona verstorben. 31 weitere sind aktuell noch erkrankt, plus 23 Mitarbeiter des Heims. Eine dramatische Entwicklung, die es in dieser Intensität im Kinzigtal bisher nicht gegeben hat. Im Tal hatten sich die Coronafälle in der Vergangenheit nur vergleichsweise moderat ausgebreitet.