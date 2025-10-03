Drama und Überraschungen: TSV Neuhengstett schmeißt einen Bezirksligisten aus dem Pokal

Der TSV Neuhengstett hat als B-Ligist den zwei Klassen höheren SG Oberreichenbach/ Würzbach aus dem Pokal geworfen. Es war nicht die einzige Überraschung .

Gleich drei Bezirksligisten mussten am Donnerstagabend im Bezirkspokal ihre Segel streichen. Der SG Oberreichenbach/Würzbach blies bei der 2:3-Niederlage beim B-Ligisten TSV Neuhengstett durch ein schnelles Tor von Marvin Leding (3.) der Wind ins Gesicht, GW Ottenbronn fror mit 0:2 beim TSV Haiterbach ein – und die Fans des SV Althengstett mussten trotz zweimaliger Führung im Ligainternen Duell beim SV Gültlingen zusehen, wie ihre Elf im Elfmeterschießen einen weiteren Rückschlag erlitt. Die vierte Partie ging wegen Nichtantritts der Gastgeber (SV Alpirsbach/Rötenbach) an die Sportfreunde Gechingen. SV Gültlingen – SV Althengstett 2:2 (6:3 n. E.). Rund 180 Zuschauer sahen ein intensives Pokalspiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Gültlingen hatte stark rotiert, neben den Spielertrainer Robin Braun und Marcus Pflieger blieben auch Sammy Rothfuß, Michael Pflieger, Tobias Dengler und Timo Nestle zunächst auf der Bank.

Althengstett musste Tom Talmon Gros durch Torwarttrainer Fabian Seydt ersetzen und zeigte defensiv einige Unsicherheiten. Vorne machte Christoph Hindenach die „Musik“, vergab jedoch die eine oder andere Chance, weil er über rechts immer wieder den Ball auf seinen linken Fuß legte. Eine Schlüsselszene passierte direkt vor der Pause. Althengstett forderte einen Elfmeter, Schiedsrichter Michael Steimle entschied auf Eckstoß, den Gegenzug verwertete Luca Bukowski zum Ausgleich.

Kurios wurde es nach einer Stunde, als Marius Walz eine Hindenach-Flanke ins eigene Netz abwehrte (56.), kurz danach sein Eigentor mit dem Ausgleich zum 2:2 (60.) aber wieder wettmachte.

Pascal Ayasse wird im Elfmeterschießen zum Matchwinner für den SVG

Dabei blieb es bis zum Elfmeterschießen, in dem Michael Pflieger, Adrian Brose, Philipp und Julian Schweitzer für die Gastgeber trafen. Beim SVA traf Savino Marotta. Martin Spindler und Cagdas Günes scheiterten an Pascal Ayasse, der damit zum Matchwinner für den SV Gültlingen wurde. Tore: 0:1 (25.) Dino Telalovic 1:1 (45.+3) Luca Bukowski 1:2 (56.) Marius Walz (Eigentor), 2:2 (60.) Marius Walz. TSV Neuhengstett – SG Oberreichenbach/ Würzbach 3:2 (2:0). Kurzer Schlagabtausch, Freistoß aus dem Halbfeld, der zur Seite abgewehrte Ball kommt nochmals an den langen Pfosten, wo sich der bullige Marvin Leding gegen zwei SG-Spieler zum 1:0 per Kopf durchsetzt. Es war die frühe Zündung beim B-Ligisten Neuhengstett, der den Aufsteiger mit dem 2:0 von Leding (18.) richtig forderte. Mark Luz gelang zwar der Anschluss, mehr ließ die Abwehr vor Pascal Zeleny nicht zu. Die Entscheidung fiel durch Simon Martens (80.), das 2:3 durch Eric Milde (90.+4.) war nur noch Kosmetik.

TSV Haiterbach – GW Ottenbronn 2:0 (1:0). Der Bezirksligist mussten auf mehrere Stammspieler wie Fabian Mandel, Marco Schönfelder, Maurice Illg, Julian Immisch und Torhüter Tiago Melicias verzichten. Dessen Vertreter Robin Frank musste nach 24 Minuten zum ersten Mal hinter sich greifen. Der Führungstreffer von Senad Abdagic hatte bis zur Nachspielzeit Bestand, dann machte TSV-Torjäger Yannik Bauer (aktuell 6 Treffer in der A III) die letzten Hoffnungen von GW auf ein Elfmeterschießen zunichte.