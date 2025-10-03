Drama und Überraschungen: TSV Neuhengstett schmeißt einen Bezirksligisten aus dem Pokal

Der TSV Neuhengstett hat als B-Ligist den zwei Klassen höheren SG Oberreichenbach/ Würzbach aus dem Pokal geworfen. Es war nicht die einzige Überraschung .
Gleich drei Bezirksligisten mussten am Donnerstagabend im Bezirkspokal ihre Segel streichen. Der SG Oberreichenbach/Würzbach blies bei der 2:3-Niederlage beim B-Ligisten TSV Neuhengstett durch ein schnelles Tor von Marvin Leding (3.) der Wind ins Gesicht, GW Ottenbronn fror mit 0:2 beim TSV Haiterbach ein – und die Fans des SV Althengstett mussten trotz zweimaliger Führung im Ligainternen Duell beim SV Gültlingen zusehen, wie ihre Elf im Elfmeterschießen einen weiteren Rückschlag erlitt. Die vierte Partie ging wegen Nichtantritts der Gastgeber (SV Alpirsbach/Rötenbach) an die Sportfreunde Gechingen. SV Gültlingen – SV Althengstett 2:2 (6:3 n. E.). Rund 180 Zuschauer sahen ein intensives Pokalspiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Gültlingen hatte stark rotiert, neben den Spielertrainer Robin Braun und Marcus Pflieger blieben auch Sammy Rothfuß, Michael Pflieger, Tobias Dengler und Timo Nestle zunächst auf der Bank.