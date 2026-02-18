Drama um Spenderherz: Hoffen auf noch ein Herz - Italien bangt um kleinen Jungen

Nach einer völlig misslungenen Transplantation wartet ein Zweijähriger in Neapel dringend auf ein Ersatzorgan. Gesucht wird in ganz Europa. Das Drama beschäftigt inzwischen auch Justiz und Politik.
Neapel - Auf der Intensivstation des Ospedale Vincenzo Monaldi in Neapel liegt seit kurz vor Weihnachten ein kleiner Junge, noch keine zweieinhalb Jahre alt. Das Krankenhaus trägt den Namen von Italiens erstem Gesundheitsminister. Wie der kleine Junge heißt, weiß man nicht genau. Meist wird er von den Zeitungen Domenico genannt, manchmal auch Francesco oder Tommasino.