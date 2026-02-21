Am Schicksal des kleinen Domenico nahmen Menschen weit über Italien hinaus Anteil. Der Zweijährige hatte schon ein Ersatzorgan in Aussicht, das dann aber falsch transportiert wurde. Jetzt ist er tot.
Neapel - Das Drama um einen herzkranken kleinen Jungen in Italien hat das befürchtete Ende genommen. Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico "infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands" auf der Intensivstation. Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen - auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.