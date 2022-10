1 Bei dem Unfall kamen die Reiterin und das Pferd ums Leben. (Symbolbild) Foto: imago images/Team2/Maik Hölter

Bei Eyendorf in Niedersachsen kommt es am Dienstag zu einem tragischen Unfall. Ein Autofahrer erfasst ein Pferd mit seiner Reiterin, die am Straßenrand unterwegs sind. Die Frau und das Tier sterben noch am Unfallort.















Link kopiert

Schlimmer Unfall in Niedersachsen: Am Dienstagmittag war eine 61-Jährige bei Eyendorf in der Nähe von Hamburg mit ihrem Pferd auf der Straße unterwegs. Ein 76-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Streckenabschnitt mit seinem Auto und erfasste das Tier und die Reiterin, die durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurden. Das berichtet die Polizei.

Der Rettungsdienst konnte die 61-Jährige trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten. Auch das Tier starb noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Die Straße war während der Rettungsarbeiten drei Stunden voll gesperrt. Ob die Frau schon längere Zeit auf der Straße ritt oder erst kurz vor dem Unfall auf die Fahrbahn bog, sollen die Ermittlungen zeigen.