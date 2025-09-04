Drama im WFV-Pokal: Die große Analyse zum Sieg des FC Holzhausen über die TSG Balingen

Die Pokalpartie zwischen dem FCH und der TSG wird keiner der Anwesenden so schnell vergessen. Die Gastgeber hatten am Ende – verdientermaßen – das bessere Ende auf ihrer Seite.
Drama, Drama, Drama: Immer wenn der FC Holzhausen und die TSG Balingen in diesem Jahr eine bedeutsame Partie vor der Brust hatten, war es enorm spannend. Die Balinger unterlagen im verhältnismäßig ereignisarmen Pokalfinale gegen Großaspach 0:2, sicherten sich aber in den Aufstiegsspielen dank einem Tor von Simon Klostermann in der 90. Minute den Aufstieg. Der FCH unterlag Sonnenhof Großaspach im Halbfinale 2:4 nach Verlängerung, und verpasste in Singen auch den Aufstieg in der „Zugabe“.