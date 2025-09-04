Drama im WFV-Pokal: Die große Analyse zum Sieg des FC Holzhausen über die TSG Balingen

Die Pokalpartie zwischen dem FCH und der TSG wird keiner der Anwesenden so schnell vergessen. Die Gastgeber hatten am Ende – verdientermaßen – das bessere Ende auf ihrer Seite.

Drama, Drama, Drama: Immer wenn der FC Holzhausen und die TSG Balingen in diesem Jahr eine bedeutsame Partie vor der Brust hatten, war es enorm spannend. Die Balinger unterlagen im verhältnismäßig ereignisarmen Pokalfinale gegen Großaspach 0:2, sicherten sich aber in den Aufstiegsspielen dank einem Tor von Simon Klostermann in der 90. Minute den Aufstieg. Der FCH unterlag Sonnenhof Großaspach im Halbfinale 2:4 nach Verlängerung, und verpasste in Singen auch den Aufstieg in der „Zugabe“.

So mancher Fan der Hausherren dürfte am Mittwoch also schon wieder mit einem bitteren Ausgang gerechnet haben. Schließlich kassierte man in Überzahl den Ausgleich (61. Minute durch Amney Moutassime), vergab zahlreiche Top-Chancen, hatte zweimal Pech mit Pfosten oder Latte und legte auch im Elfmeterschießen mit einem Fehlschuss durch Niklas Schäuffele los. Am Ende jubelte man aber dank gleich vier Fehlschüssen des Regionalligisten trotzdem noch.

Vier Fehlschüsse vom Punkt

Deren Coach Murat Isik sagte deutlich: „Wir haben es dann auch nicht verdient.“ Kapitän Matthias Schmitz wollte seinen Kollegen indes keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben Verantwortung übernommen. Vier Elfmeter zu verschießen ist natürlich viel, aber da kann man keinem einen Vorwurf machen. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber das kämpferische kann man uns nicht abstreiten.“

In der Tat waren die Balinger auch aufgrund von in Summe 90-minütiger Unterzahl viel im Spiel gegen den Ball gefordert. Zudem traf Erind Zogu bereits nach zwei Minuten zum 1:0 für Holzhausen. Es war ein blitzsauberer Gegenangriff nach einem Balinger Ballverlust. „Wir haben probiert, schnell nach vorne zu kommen. Das haben wir sehr gut gemacht, vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit, wo ich noch zwei, drei Chancen auf dem Fuß hatte“, erklärte FCH-Aktivposten Henry Seeger nach Abpfiff.

Seeger mit vielen Chancen

Er hätte direkt nach dem Seitenwechsel, als die Balinger Abwehr phasenweise komplett entblößt war, mit dem 2:0 womöglich schon für eine Vorentscheidung und einen weitaus weniger spektakulären Abend sorgen können. „Im Nachhinein ist es leicht zu sagen, aber wenn du nach einem 50-Meter-Sprint in die Situation kommst, ist es etwas anderes. Es nervt mich aber selber, weil ich die an guten Tagen mache, aber bin am Ende trotzdem sehr happy“, so der ehemalige Balinger.

Während das Team von Daniel Seemann mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben gehen kann, erlebten die Balinger den nächsten Nackenschlag. Stimmte zuletzt beim 0:1 gegen die SGV Freiberg, Tabellenführer der Regionalliga Südwest, zumindest die Leistung, waren am Mittwoch Ergebnis und Leistung bescheiden. Zu viele einfache technische Fehler leistete sich die Isik-Elf über die 120 Minuten.

Ganz schwache Standards

Kaum einer der Akteure strahlte eine wirkliche Sicherheit und Ruhe aus. Eklatant schwach waren auch die offensiven Standards: Egal ob von Jonas Brändle, Denis Latifovic, Ivo Colic oder auch Halim Eroglu getreten – bis auf eine Ecke, in deren Folge Jonas Kurz einen Fritschi-Kopfball von der Linie kratzte, verpufften alle Standardsituationen.

Offensiv war das Bemühen erkennbar, es fehlte aber merklich an der Durchschlagskraft. Simon Klostermann, Halim Eroglu und Pedro Almeida Morais – die drei besten Torschützen der Vorsaison – stehen allesamt noch ohne Saisontor da. Dass der blutjunge Simun Birkic, dem bei weitem nicht alles gelang, als einziger Spieler (bis auf Moutassime) das offensive „1 gegen 1“ suchte, spricht ebenfalls Bände.

Blick nach vorne

Trotzdem sagt Schmitz im Hinblick auf das Frankfurt-Spiel (Samstag 14 Uhr in der Bizerba-Arena). „Es ist immer schwer Niederlagen zu verkraften. Wir müssen aber nach vorne schauen. Wir machen eine Analyse und dann bin ich mir auch sicher, dass wir da eine gute Leistung zeigen werden.“