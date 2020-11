Drama im Kreis Calw Steht die Suchtberatung auf der Kippe?

Der Hintergrund: Bereits "seit Jahrzehnten", wie es in der Sitzungsvorlage heißt – exakt sind es 45 Jahre – erbringt der baden-württembergische Landesverband für Rehabilitation und Prävention gGmbH (bwlv) mit Sitz in Renchen Leistungen in der Sucht- und Drogenberatung im Landkreis Calw. Dabei wurde die Finanzierung in der Vergangenheit neben "einem prospektiv festgelegten Landkreiszuschuss" (meint: der Zuschuss des Landkreises wird jeweils für die Folgejahre festgelegt) durch eine Landesförderung des Sozialministeriums sowie durch Eigenmittel des freien Trägers sichergestellt.